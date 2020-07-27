高雄市長補選即將登場，綠營人士表示，過去兩年高雄人有點鬱卒，走到哪裡都被人家問「有沒有發大財？」過去的光榮感不見；對此，資深媒體人陳揮文質疑，「那之前高雄人就不鬱卒嗎?那2018之前高雄人不鬱卒?」而他在廣播節目中接受扣應(call in)時，有高雄人表示，「少數客人開玩笑會講，但沒有這麼酸啦」。

陳揮文今在節目「飛碟晚餐 陳揮文時間」不滿地說，「那之前高雄人就不鬱卒嗎?那2018之前高雄人不鬱卒?有光榮感?那幹嘛買水?很多北漂回去罷免韓，我也沒話講，但北漂是韓國瑜害的嗎? 韓國瑜一年多沒辦法解決北漂是事實，但你們當初北漂是韓國瑜害的嗎?」

陳揮文也說，「我承認韓國瑜在任期中沒又辦法做到貨賣出去、人進來、發大財，但他不是魔術師啊，如果他一年半做到這些事情，那其他縣市長都去旁邊啊，不可能嘛，這不是變魔術」。

節目中，有名住在高雄市左營區的先生則叩應表示，「我老實說，少數客人開玩笑會講，但沒有這麼酸啦，本身做業務的，客人會稍微講一下，但我覺得還好，高雄確實有在變，真的沒淹水、路很平啊，且公車擋風玻璃都有掛國旗，到了30幾歲，都沒看過國旗飄揚，台灣缺乏榮耀感，自己2018、2020都投韓國瑜。」

另一名土生土長的高雄人則是說，「好吧這是真的，本身因為工作關係跑全台，每次去台中就被客人問你發大財了沒?想說這是開玩笑還是祝福話? 但有句話是事實，預算是前任市長編的，不是韓市長編的，那請問韓市長在幹嘛，我不知道，但一年過後回到議會可以編完整預算，不過好像也沒進去阿；不管藍綠，我很欣賞侯友宜，如果他來高雄，我想會如同當時韓國瑜來一樣。」這位民眾也透露，自己2018年投陳其邁、2020投蔡英文。

節目中還有另一位住在大寮區的潘小姐則說，沒有被問發大財，因為朋友都知道她挺藍，不會去嘲諷、問這些，其實講到相關話題就會說偏激不要談，稍微講一下委屈互相取暖，不要傷害感情，2018、2020她都投韓國瑜。

潘小姐也直言，沿海路改善很多，就是中鋼通機場那一條，真的差很多，路很平、以前都不平，有客人車子經過，避震器撞到坑洞，竟然彈上來穿破引擎蓋，你說嚴不嚴重? 很可惜韓國瑜被罷免，我覺得他的團隊很優秀。

(中時新聞網)