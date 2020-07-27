美國大使館微博發文告別成都總領事館。(取自微博)

今（27日）日早晨6點18分，美國駐成都總領事館降下美國國旗，並於上午10點按陸方要求關閉領事館，陸方主管部門隨後從正門進入，實行接管。美國駐華大使館也在微博上發表一篇告別領事館的貼文，但卻被大陸網友灌爆。

24日大陸知美國駐華使館，決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。據大陸央視記者拍攝到的畫面顯示，昨日晚間到今日凌晨，美方人連夜整理並運走數個貨櫃之多的物品。今日上午，陸方也派員接管領事館建築。

上午10時左右，美國駐華大使館在微博上發布一支影片，並表示，「今天，我們告別美國駐成都總領事館 。我們會永遠想念你們。」

對此，大陸網友留言回應，「恭喜你成都的同事，馬上能回美利堅呼吸香甜的空氣，坐家裡每天都能看美麗的風景線，還能參加0元購，太爽了。」、「永遠不見，滾吧~」、「一路走好」、「不，我不想念你」、「趕緊把你們官微也關閉了！」

不過也有一些網友表示，「中美友好萬歲，兩國人民的友誼萬歲」、「中美友誼長存！等你們回來」。

(中時新聞網)