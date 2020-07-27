因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，而暫時停止飛航台灣的全日空（ANA），在日本將台灣列為第二波鬆綁名單之後，鑒於日籍旅客來台進行商務差旅以及在台日人返鄉需求，決定自8月3日起，於每周一與周五以波音787-8客機復飛台北松山-東京羽田航線。
航班號碼為：NH852（松山→羽田）/ NH851（羽田→松山）。因應航班復飛，同時考量到國外疫情尚未趨緩，出國旅遊尚未開放。ANA為了讓台灣旅客也能一起參予，於ANA台灣粉絲團舉辦線上抽獎活動。有機會可以抽中復飛航班當日的搭機紀念禮物等其他豐富獎品。線上活動詳情請參考ANA台灣（ANA.全球）粉絲頁。
為了維護今後所有搭乘ANA的旅客健康，ANA致力於推動安心搭乘方案「ANACare Promise」，打造空中防疫新生活，讓所有旅客在最安心的情況下，享受更勝以往的舒適的空中之旅。
(工商 )
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