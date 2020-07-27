瘦子E.SO近期釋出的新歌〈I Wish I Was There〉，細膩描繪一段遠距離的愛情故事。總在舞台上壞壞惹人愛的饒舌歌手，也有他深情溫柔的一面，就算不在聽眾的身邊，也想用歌曲陪伴左右，即使巡迴演出要克服疲倦與時差，也總帶回新的靈感當作紀念品送給聽眾。

MV講述瘦子E.SO被殺害之後，像靈魂的他化身音樂精靈寄宿在他自己的歌曲裡，只要粉絲播放他的音樂，他就會出現陪在粉絲的身邊，瘦子E.SO說：「因為之前巡演的時候常常可以跟粉絲相聚，聽到粉絲告訴他的想法，時間久了不單只是偶像跟粉絲之間的關係，覺得現在比較像是朋友跟家人的關。」粉絲希望他一切都是好的讓他很感恩！

瘦子近期釋出新歌〈I Wish I Was There〉MV。（本色提供）

近期開設line官方帳號的瘦子E.SO，除了會發送他比較日常的生活內容跟話語之外，本人也不定時的上線隨機跟大家聊天，幸運被翻牌對話的粉絲都不敢置信的猛問瘦子E.SO是不是機器人。《靈魂出竅OUTTA BODY》發行後一直很想演出的瘦子E.SO，即將跟RedBull於8月16日合作舉辦線上演唱會。

(中時 )