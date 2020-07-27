李友廷近日推出與林孟辰合唱、由熊仔擔任配唱製作人、宇宙人方Q跨刀貝斯手的最新宣洩系饒舌單曲〈能不能〉，此次李友廷挑戰自己，首次嘗試重節拍的饒舌曲風，並在歌曲中加入滿滿的diss元素，要為埋頭苦幹的上班族們唱出心中積怨的怒吼。同時他也宣告接下來每個月都將持續會有一首新歌曝光，李友廷無厘頭地說：「我就像是你們的好朋友，一個月來一次。」

李友廷日前拍新歌〈能不能〉MV。（華研國際提供）

不只獻聲演唱，林孟辰也抽空參與〈能不能〉的MV拍攝，和李友廷一起大飆Rap。平時給人知性文藝溫和形象的李友廷，在拍攝現場特別請益林孟辰，希望能詮釋出饒舌歌手演唱時酷勁爆發的態度，而擅長這類曲風的林孟辰一步一步地指導，讓李友廷越來越有架勢，被誇獎演技進步不少，其中一場在沙發上打盹的戲，更被導演大讚：「睡得非常自然！」他卻被工作人員笑虧該不會是真的累了？李友廷則自豪地說：「睡覺絕對是我最擅長的戲碼，我可以以假亂真。」

(中時 )