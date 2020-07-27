老牌大同公司改選案越來越高潮，公司派今召開記者會，宣稱抓到市場派內的中資藏鏡人「香港聯合集團」，要求經濟部先查中資，再審股臨會申請。對此經濟部表示，中資會交由相關機關認定，2件市場派申請股東臨時會審查案時間勢必因此拉長，至於延到何時，無法說準。

不滿大同董事改選，市場派投票權遭排除，目前2派小股東林宏信、王光祥已各自向經濟部申請召開股東臨時會重選。經濟部長王美花今天說，審查需請大同表示意見，但因有兩組小股東申請召開股臨會，理由各不一樣，時間上會有落差，時程會往後一點

同時間，大同公司派出招，宣布股東持股內有中資藏鏡人「香港聯合集團」，請經濟部「先追查中資，再審查臨股會申請」。經濟部商業司官員表示，大同公司派所謂股東有中資的資料與說法這幾天應該會送進來，這是公司可主張的權利，但是否中資，會交由金管會、投審會相關機關去做確認，交叉比對了解。

雖然審查會照舊，但官員坦言，認定需要時間，這2件股臨會申請案時間勢必會拉長，至於延長多久，無法抓準。

(中時 )