慈濟苗栗園區成立C級長照據點，每周為社區長輩規畫豐富課程。（苗栗慈濟園區提供／何冠嫻苗栗傳真）

慈濟苗栗園區成立C級長照據點，每周二、四為社區長輩規畫豐富課程，以及舞蹈、健康操等動態活動與身體保健課程，延緩長輩失能、失智，守護社區健康。

2018年6月慈濟苗栗園區成為C級長照據點，安排動態的各式舞蹈、健康操、拍打功、益智遊戲，靜態的桌遊、手工藝、纏繞畫、音樂療癒等課程，並安排專業人士教導身體保健觀念。

66歲的鄧女士帶著近90歲的父親參加活動，讓因行動困難而不想出門的父親，不但願意外出活動，結交朋友更使心情變得更好，並透過中藥調理、在家持續做健康操，如今已能自行走路，且每次都十分期待能到園區體驗精彩課程，感謝志工們的付出。

70多歲的林女士陪先生一起參加活動，林女士表示，先生個性內向，年紀越大、行動不方便，不太願意出門與人互動，但來上課後身體與精神都比較好。

慈濟志工唐雪琴也研究適合老人家的課程，讓長者手腳可以活動，特別是對於行動不方便、預防失智的課程，增進平衡感、眼睛注意力。唐雪琴說，與長輩互動時，需要了解他們的需求與想法，有次發現一位爺爺心情不好，知道爺爺過去教唱客家山歌，就請爺爺高歌一曲，他不但唱起歌來心情、精神都變好，還意猶未盡，直到大家說快下課了才停止。

負責苗栗慈濟園區C據點志工窗口曾馨旻表示，爺爺奶奶像家裡的長輩，有時氣色不好，長者就會關心她，家裡有事無法到也會在Line群組通知，處處感到溫馨。

慈濟基金會表示，慈濟目前在全台慈濟會所共有將近300個長照與社區關懷據點，提供服務守護社區長者的健康，延緩失能、失智，提升長者身體機能，讓長者老來也有良好的生活品質。

(中時 )