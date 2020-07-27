由於肺炎疫情衝擊消費市場，經濟部工業局27日表示，為協助在地製造產業加速復甦，特別邀請BTU百達遊、生活工場、恬褋仕及祥瀧文創（台灣禮品館）等4家MIT微笑協力店，針對MIT微笑標章產品搭配振興三倍券，推出一系列優惠活動，鼓勵消費者能以實際行動購買在地產品，提升國內經濟。

今年為協助在地製造產業復甦，搭配振興三倍券上路，工業局特地邀請BTU百達遊、生活工場、恬褋仕及祥瀧文創（台灣禮品館）等4家MIT微笑協力店，針對袋包箱、寢具、陶瓷藝品等多款MIT獲證產品祭出振興三倍券好康優惠活動。例如民眾在恬褋仕憑三倍券購買曾榮獲MIT臺灣金選殊榮的舒眠系列枕品，就可享有5折的破盤好康！另外於BTU百達遊憑券購買MIT微笑標章產品，不限價格可現折50元，全館更享有消費滿2,000元折200元、滿4,000元折500元的優惠好康；而台灣居家生活用品通路品牌-生活工場，更同步推出消費3,888元採購MIT微笑標章產品，現折888元的優惠活動。除了折扣回饋之外，祥瀧文創也推出贈品活動，只要憑券購買MIT微笑標章商品，即可不限金額參加抽抽樂活動。本次工業局串聯眾多MIT協力店陸續推出各項優惠活動，期望民眾多多選購MIT產品，除共同振興國內消費市場外，同時帶動在地製造業者發展。

(工商 )