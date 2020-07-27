英國首相強森一改過去反對政府干預民眾生活方式的態度，周一（27日）推出「增進健康運動」（Better Health）運動，向肥胖這枚定時炸彈宣戰。

新加坡聯合早報引述路透報導，英國衛生部負責護理事務的國務部長沃特利表示，英國人應該少吃一點，減輕體重，因為肥胖會增加死於新冠肺炎的風險。沃特利說，那些身體質量指數（BMI）超過40的人，被新冠肺炎奪去生命的風險是其他人的兩倍。

首相強森當天也宣布他的「增進健康運動」，並扛起英國人減肥的大旗。他所推出的主要措施包括：鼓勵醫生開處方，要求體重過重的病人騎自行車；增設更多自行車草坪；晚上9點前禁止電視上播放垃圾食物廣告；餐廳必須公布所提供飲食的熱量等。

英國政府一位發言人早前表示，新冠肺炎向所有人敲響了警鐘，讓人們認識到超重的短期和長期風險。「我們將敦促公眾利用這一機會來評估自己的生活，並採取簡單步驟來減肥，過更健康的生活，減輕對國家醫療保健服務的壓力。」

強森曾因感染新冠肺炎入院治療，甚至一度被送入加護病房。有報導稱，強森將此次罹病經歷部分歸咎於自己的體重。發言人說：「首相很清楚，我們必須利用這一機會，變得更健康、更充滿活力、吃得更好。」

(中時 )