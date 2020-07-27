韓國陸軍將服役50多年的貝爾(Ball)UH-1H通用給直升機退役，在UH-1H退役後，接替的是韓國自製的KUH-1「完美雄鷹」(Surion直升機。
防衛世界(Defense World)報導，韓國陸軍是在1968年取得UH-1直升機，之後陸續購入，總數達到129架，創下「累計飛行時數79萬2千小時、飛行距離1.46億公里」的紀錄。
在UH-1退役後，由韓國航太工業公司（KAI）與歐洲直升機公司合作開發的KUH-1「完美雄鷹」將會接替。KUH-1是2006年啟動研發計畫，到2010年完成原型機，在2013年正式服役，韓國就此成為第13個具備自製直升機的國家。
KUH-1採用兩具韓華公司授權製作的GE-T700渦輪軸發動機為動力，最大馬力1,915匹，具備10人的人員裝運量(不包括2名駕駛)。
該直升機具有慣性導航系統、全球定位系統、自動飛行控制系統、前視紅外雷達和數字地圖，可以擔任運送、搜救、突襲、戰場連絡與醫療後送等任務。
此外，它也具有武裝化的潛力，因為它在設計初期就有模組化武器系統，因此可安裝6枚BGM-71拖式飛彈或4套火箭彈發射艙。
我們中華民國也長期使用UH-1H，是航發中心得到製造授權，在台灣自行生產的，從1970年完成首架，最終生產了118架，陸軍在2018年將UH-1H退役，由新購的UH-60M黑鷹直升機取代。
(中時新聞網)
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