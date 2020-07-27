威力彩獎號開出 頭獎31億得主是你嗎？ 20:532020/07/27 中時新聞網 趙永紝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩連摃47期，頭獎金額上看31億，在高額獎金引誘下，許多民眾紛紛前往投注站排隊下注，讓現場擠滿人潮。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩已連47摃，連摃期數為第三屆以來排名第一，今（27）晚頭獎上看31.7億元，如1注獨得，單注獎金為史上新高。今晚開出的獎號第一區為：05、08、19、21、27、37，第二區為02。 史上最高金額的威力彩超吸金，投注金額也大增，共銷售近20億元（19.99億元），投注站人員指出，近日投注民眾多，以800元包牌者也大增。 威力彩狂飆史上最高31億元頭獎！內行曝超夯「地震牌」買法 (中時新聞網) #威力彩 #獎號 #頭獎 #連47摃 #31.7億 也許您會感興趣 推薦閱讀 邦丞典藏‧億居I 盡享悠閒自在 04:102020/07/23 產業．科技 操盤心法－資金面寬鬆＋基本面膠著 操作仍需留意風險 04:102020/07/23 證券．權證 匯率期貨趨勢專欄－歐盟出手救市 歐元走強 04:102020/07/23 證券．權證 基本面回春 A股迎奔牛行情 04:102020/07/23 投資理財 大中華基金 績效正點 04:102020/07/23 投資理財 《國際產業》輝瑞、BioNTech新冠疫苗 美政府砸20億美元買1億劑 11:422020/07/23 財經 鹿晗《穿越火線》頂泡麵頭當遊戲宅男 開播48hr破億觀看 12:022020/07/25 娛樂 陸年底5G手機破億大關 連網人數達6600萬 21:322020/07/25 財經 文創獲億級金援 50案齊發 04:102020/07/27 財經要聞 統籌分配款爭議 鄭文燦：桃園6年與北市差1000多億 12:152020/07/27 政治 財經熱門新聞 台股驚現3大烏雲…散戶手中有這2種股票變災難 - 財經 威力彩31億得主出爐 兩人均分 1人15.6億 - 財經 散戶「崩潰」…明天台積電4字頭能追？專家1句神解 - 財經 台股只剩下台積電？散戶押這幾檔含金量驚人 - 財經 政院承諾調降貨物稅成空話？ 執行長打臉財政部 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。