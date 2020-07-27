威力彩已連47摃，連摃期數為第三屆以來排名第一，今（27）晚頭獎上看31.7億元，如1注獨得，單注獎金為史上新高。今晚開出的獎號第一區為：05、08、19、21、27、37，第二區為02。

史上最高金額的威力彩超吸金，投注金額也大增，共銷售近20億元（19.99億元），投注站人員指出，近日投注民眾多，以800元包牌者也大增。

(中時新聞網)