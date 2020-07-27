星宇航空規劃飛國內線 將提出申請 20:382020/07/27 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 星宇航空預計8月投入國內線。（圖／中時資料照，桃園機場記者聯誼會提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際疫情未見緩和，邊境持續嚴管，星宇航空今日證實，規劃以包機方式，從桃園飛往金門、澎湖及台東，時間上越快越好。 業界傳出，星宇航空8月將飛航金門航線。星宇航空發言人聶國維證實，確實有評估申請國內航線，但受法令限制及技術性問題需克服，目前規劃以包機形式，從桃園出發，包含金門、澎湖、台東均在規劃航點內。 星宇航空表示，程序上得先向民航局報備，經交通部核可後，才會啟動籌備，時程上希望越快越好，但尚未向民航局報備。 (中時 ) #航空 #星宇航空 #規劃 #金門 #包機 也許您會感興趣 生活熱門新聞 財神爺託夢威力彩號碼 他公開這組合後...網看完笑了 - 生活 玉米筍不是筍類！營養師揭驚人真相 網友嚇：我的天啊 - 生活 威力彩買前必看！台彩曝開出244次「最夯獎號」 中獎機率高 - 生活 威力彩800元包牌中獎機率曝！獨得頭獎秘訣在這 - 生活 史上最狂包牌你誰敢嗎？醫破解：不是獨得頭獎會賠死 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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