國際疫情未見緩和，邊境持續嚴管，星宇航空今日證實，規劃以包機方式，從桃園飛往金門、澎湖及台東，時間上越快越好。

業界傳出，星宇航空8月將飛航金門航線。星宇航空發言人聶國維證實，確實有評估申請國內航線，但受法令限制及技術性問題需克服，目前規劃以包機形式，從桃園出發，包含金門、澎湖、台東均在規劃航點內。

星宇航空表示，程序上得先向民航局報備，經交通部核可後，才會啟動籌備，時程上希望越快越好，但尚未向民航局報備。

(中時 )