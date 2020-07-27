中美衝突的持續升級最近占據各大媒體版面，新冠疫情在全球各地也沒有趨緩的跡象，在一片紛亂當中，全球主要股市在上週也是跌多漲少，不只美股收跌，就連亞股也受池魚之殃，外資甚至連續兩週淨流出大陸股市，也讓東協股市繼續承受賣超的壓力。綜觀整體亞洲股市，上週唯有印度在資金流入與股市表現上收紅，是亞股當中唯一的亮點。

根據統計，外資上週對大陸股市淨流出了35.33億美元，讓外資在大陸股市全年淨流入的金額也縮小到了187.68億美元，但滬深300指數今年以來的漲幅仍達9.98％，表現還是遙遙領先其他亞洲股市；而韓國與台灣等股市在科技產業的帶動下，今年還是能分別維持0.12％與2.55％的正回報，顯示科技創新是帶動東北亞各地股市上漲的關鍵。

另外，相較於東協各地持續受到外資淨流出的壓力，印度股市在上週則是迎來了10.15億美元的資金流入，同時帶動股市上漲2.99％，成為上週亞股當中唯一亮點。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，最近新聞事件多聚焦在中美之間不斷升級的外交衝突，但在實際投資面上，全球各地卻陸續有好消息傳出，包括新冠疫苗研發進度超前、美國可望推出第二輪財政刺激方案、歐盟也達成了7,500億歐元紓困計劃的共識、以及大陸經濟數據持與好轉等；所以表面來看，上週全球股市漲少跌多，但長線投資的利基始終存在。

林雅慧指出，以亞洲股市為例，在年底美國選前，預期中美之間的角力將持續成為影響盤面的焦點，但對實體經濟的負面衝擊力道也會持續放緩，且大陸景氣明確回升，當地的中小企業信心指數也隨著新訂單指數的提升而明顯拉抬，這些數據對就業市場來說都是一大佳音。所以儘管兩國之間的爭端愈演愈烈，但投資人此時切勿隨著訊息變化就輕易改變投資決策。

摩根中國A股型基金產品經理張致寧表示，中美關係近日急遽惡化，導致上週五（7月24日）大陸股市三大指數全線收黑，上證綜合指數下跌3.9％、深證指數下跌5.3％、滬深300指數下跌4.4％，境內外人民幣也雙雙走弱至逾一周低點。但相對於美國逐步進逼的壓力，大陸對自身經濟發展的軌跡反而有冷靜的回應，並持續透過降低外資准入障礙與擴大開放等措施，強化內需經濟的彈性以降低外部需求的不確定性。

張致寧說，相關成效已開始逐步顯現，除了6月官方與財新的PMI均處擴張且優於預期之外，服務業PMI也升至58.4創下2010年4月以來新高，而第二季GDP增長3.2％也同樣優於預期的2.4％，而且經濟活動較預期強勁，但在經濟下行壓力仍在下，中國人行預期將維持寬鬆的金融環境，並保留空間應對市場的不確定性；可見相較於外部世界的雜音，大陸相當謹慎並專注在自身經濟的長遠發展。

此外，在大陸資本市場持續改革開放及A股推進國際化進程的背景下，預期中長期資金流入A股的趨勢也不變。張致寧表示，就算官方有意打壓股市，但滬、深兩市目前的指數漲幅、估值與融資餘額等指標均遠未及2015年水準，可見綜觀資金面、政策面、情緒指標及估值水準四大面向，預期A股後市仍有向上空間。

林雅慧表示，除了大陸A股之外，隨著各國陸續解封與半導體接單強勁，台灣近期經濟數據表現也相當亮麗，包括6月外銷訂單創歷年同期新高的410億美元，增長連四紅達6.5％，工業生產也由5月的1.7％大幅攀升至7.3％。在遠距商機與5G、AI等新科技題材催化下，晶片與科技產品需求有望支撐台灣出口與經濟增長表現，對照全球空前的低利環境，能提供3.5％股息收益率的台股，也可望吸引長線資金流入並推升市場行情。

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