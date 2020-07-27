中油表示，近日手機通訊軟體LINE又出現「網路詐騙」！不肖份子以「中油74週年慶千元加油券免費送給您」為主題，在LINE騙取民眾個資。中油鄭重澄清，目前並未在LINE舉辦上述活動，呼籲民眾勿參加及轉傳，以免更多人受騙上當。

此外，對於該行為人假藉台灣中油名義、使用企業識別標誌等不法行徑，中油已主動瞭解，將視情況採取法律行動確保資訊、交易安全，以維護消費大眾權益。

中油指出，近幾年網路及手機出現許多詐騙手法，其中以加入群組即送貼圖或優惠券居多，特別會以節慶假日為主題吸引民眾注意，近日出現有心人士利用「中油74週年慶」為主題，邀民眾將訊息分享20位好友或加入群組即可領取千元加油券，企圖欺瞞不知情民眾上當，藉此竊取個資。

對此類的詐騙訊息，中油強調，所有行銷活動均以正式新聞稿或授權加油站現場公告為依據，前述LINE社群所傳贈送加油券、貼圖等各式活動皆為詐騙行為，民眾如遇類似蓄意詐騙行為或內容，可使用LINE提供的功能提出檢舉，以避免更多不知情民眾因個資遭到竊取而受害。

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