中美衝突升溫為國際金融市場投下震撼彈，其中以金價與美元反應最為激烈，金價周一一舉衝破1,940美元，改寫歷史新高價，美元指數則摜破94支撐，下探2年新低。

金價周一亞洲盤就跳空開高大漲，現貨價最高一度大漲1.6％，每盎司來到1,943美元的歷史新高，紐約黃金期貨價則勁揚2.2％，報1,939美元，同樣改寫歷史新高。

國際美元則跳空開低，追蹤兌一籃子貨幣表現的美元指數摜破94美元重要支撐，來到93.80，創2018年7月以來最低，重貶0.7％。

美元對歐元貶破1.17美元，來到1.1725美元，創近2年新低價，貶幅達0.6％；美元對日圓跌至105.575日圓，創4個月最低；對瑞士法郎則跌0.2％，來到0.9167美元的5年新低。

周一牽動金融市場行情的頭號因素是中美緊張關係升高，在中美互關大使館後，美國國務卿蓬佩奧又公開喊話，宣稱美國與其盟友必需採取「更有創意與果決的手段，俾以施壓中國大陸共產黨改變其作風。」

三菱日聯摩根士丹利證券首席投資策略師藤戶指出，「美國總統川普之前都稱中國大陸的習近平為偉大的領導人，但現在川普的用詞都極具攻擊性，市場不得不開始擔心緊張情勢會進一步升高。」

德國商業銀行分析師李奇曼（Ulrich Leuchtmann）表示，「過去中美貿易衝突美元往往都會受惠，現在情況已經改變，其中牽連的已不僅僅是貿易，美國可能也會對中國大陸採取如同對一些歐洲國家的嚴厲措施。」

澳洲聯邦銀行周一發表研究報告指出，由於美國10年期公債殖利率大跌，將帶動金價大漲。

金價近來漲勢猛烈，主要利多包括新冠肺炎疫情再度升溫衝擊全球經濟復甦前景，加上全球超寬鬆貨幣環境，吸引避險與投資買盤紛紛搶進。

(工商 )