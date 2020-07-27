臺灣企銀統籌主辦泰安食品公司新臺幣15.6億元聯合授信案，於7月24日舉行簽約儀式。本聯貸案獲得合作金庫、第一銀行、華南銀行、農業金庫、台中商銀、彰化銀行、高雄銀行等參貸銀行團熱烈參與，此案原規劃目標為13億元，總募集額度達17.5億元，顯見銀行團對該公司經營現況及管理團隊的肯定，並對其未來營運深具信心。

泰安食品公司成立於1992年，主要從事冷凍冷藏肉品、調理食品加工及買賣業務，產品包括冷凍、冷藏豬肉、內臟副產品及熟食肉品等；食品衛生與安全是泰安食品最重視的，所生產製造的產品榮獲行政院農委會頒發CAS優良農產品認證，更榮獲HACCP國際食品安全控制系統認證及產銷履歷認證，此外，公司不斷追求更高的品質，於2020年通過歐盟食品最高規格FSSC22000驗證以符合國際規範，品質與安全更上層樓，目前產品主要供應各大量販店、便利超商及知名連鎖餐廳，深獲各大知名合作廠商及市場消費者的喜愛與信賴，為台灣知名農畜產品加工業者。

本案簽約典禮，由臺灣企銀董事長黃博怡代表聯合授信銀行團與泰安食品公司董事長朱榮一共同簽署，出席貴賓包括高雄銀行董事長朱潤逢、泰安食品公司總管理處處長蔡品紅及參貸銀行高階經理人。

臺灣企銀為國內唯一的中小企業專業銀行，長期專注中小企業融資業務，協助輔導中小企業根留臺灣，未來仍將持續落實政府政策，推動都更金融、綠能金融、銀髮金融及文創金融，提供客戶更加優質的創新金融服務，並發揮中小企業專業銀行功能，融資與輔導並重，鞏固專業銀行的獨特地位。

(工商 )