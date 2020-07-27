康聯-KY（4144）受中國醫藥改革政策變化，營運不如預期。為調整營運結構，27日董事會決議通過擬與控股公司Oceanic World Sub Corp進行合併後下市。康聯預計9月11日召開股東臨時會討論合併案，經決議後，將將向證交所申請終止上市交易、停止公開發行，預計合併基準日為10月30日。

康聯-KY表示，與Oceanic World Sub Corp及其百分之百子公司Oceanic World Merger Sub Corp進行反式三角合併，以康聯為存續公司，Oceanic World Merger Sub Corp為消滅公司，而康聯將在合併基準日成為Oceanic World Sub百分之百持股之子公司。

康聯主要布局中國醫療市場、開發專業醫療產品與品牌行銷，藥品開發領域涵蓋精神神經、肝炎、心血管、呼吸等。近年受到中國醫藥改革政策變化，儘管積極轉型調整產品結構，但營運效益不盡理想。

康聯6月間公告，預計自6月12日起至7月9日止，由董事長William Robert Keller的投資公司Golden Hexagon Investments Limited，以每股27元公開收購15％股權，最低收購股數為5％，收購案即成立。該收購案，是由兩位持股高達四成多的主要兩大股東所支持促成，預計加計公開收購的股權15％，合計持股將過半，持股比將超過六成。

康聯指出，Oceanic World Sub Corp為控股公司，是由董事長威廉凱樂（William Robert Keller）持股100％的Golden公司及公司其他主要股東所成立。公司嘗試轉型至不同領域的藥品開發，進一步調整產品結構，惟考量風險高、投資回收期較長，經多方考量下，擬透過合併案將公司私有化。

(工商 )