苗栗縣政府招商引資並整合縣內工廠用地，迄今吸引347家廠商進駐，將朝招商破兆目標持續前進，並將推動一系列產業故事影片，讓民眾了解家鄉產業的發展與重要性。

縣府成立招商服務馬上辦中心一併協助解決用地、水電及人力問題，在最短時程內完成設廠投入生產，提高廠商到苗栗投資意願，至今招商投資8376億元。

縣府工商發展處長黃智群表示，吸引台商設廠最大成因在於，協助用地取得與行政流程的加速辦理，目前縣內共有10筆民眾出售的土地，各別都有上萬坪空間，另有9筆出售廠房，可讓企業直接進駐設產線，以及銅鑼3萬多坪、竹南4棟各700到1500坪的出租廠房，能及時提供廠商選地參考，加速投資流程。

苗栗縣除即將進駐投資的台積電與力積電，期許成為半導體重鎮，縣內有許多傳統產業。黃智群表示，「粉末冶金」在苗栗有群聚特色，專產製小而精密的金屬零件，用於車輛、電動系統以及生活用品相關，光1輛汽車即有1000個粉末冶金零件，縣內共有近30家相關廠商，產品不只供應全台更外銷至日本、德國，並也培育出許多高端技術人才。

縣內製造產業多元，能帶動地方整體產業發展。工商處為讓民眾理解家鄉發展的重要性，將推動一系列趣味生活化的主題式短片，讓民眾認識家鄉產業，更對地方產業實力引以為傲。

(中時 )