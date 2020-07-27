華晨宇日前推出睽違三年新專輯《新世界NEW WORLD》，出道邁入第七年的華晨宇，在華人歌壇聲勢如日中天，更在今年獲得歌唱節目《歌手—當打之年》歌王，而他在新專輯裡的多首曲目，包括〈鬥牛〉、〈七重人格〉及〈瘋人院〉等都已搶先在節目上演出，充滿戲劇張力的高質感Live功力讓粉絲為這些新歌瘋狂。
專輯推出後，他透過直播和粉絲對話，聊到自己的髮型，當時他還留著髮尾過肩的長髮，直說：「我會懶得去剪，所以會一次剃很短，半年就不用去剪，讓它自己長，我也想過乾脆剃光頭。」日前他在個人微博公布最新近況，將留了多時的長髮整個剪掉，蓋到眉毛的瀏海消失、長過肩膀的髮絲也不見了，剃成超清爽的小平頭，全新髮型讓整張臉露了出來，少了長髮遮擋，配上他穿著袍子、抱著吉他的造型，他幽默趣稱：「夏天適合剃頭髮。」新髮型讓網友粉絲一片驚呼，大讚他理平頭也一樣性感、帥氣。
(中時 )
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