解放軍南海實彈射擊訓練 央視公布畫面

大陸今日公佈解放軍在南海進行實彈射擊演習影片，宣傳此次演習盛況，出動飛機數十架次，發射各式彈藥數千枚。參演戰機進行超低空掠海飛行，對海上目標進行輪番打擊。陸媒的報導還明確指出，美軍在演習首日仍以軍機持續對南海、東海進行偵察，「美軍派機硬闖就當它是活靶機」，叫陣意味濃厚。

據《央視軍事》報導，這次解放軍實彈射擊訓練是由南部戰區海軍航空兵在南海海域進行，此次訓練共出動殲轟-7戰機與飛豹戰機數十架次，發射火箭彈、航炮彈、航訓彈等雷彈數千枚，以超低空掠海飛行方式，對海上目標實施輪番打擊，檢驗部隊對海突擊和準確打擊能力。

報導說，這次實彈打靶海上射擊訓練中，每一架次戰機要使用多種不同類型的武器，主要考驗飛行員對建立靶場航線、快速切換武器與前後艙協同的能力，同時演練地面後勤準備。

陸媒同時指出，7月26、27日美軍仍持續派遣偵察機同時對東海上的福建、浙江進行抵近偵察，在南海則對福廣東進行抵近偵察，最接近的位置僅距廣東57海里。

陸媒引述了網上的評論稱，「解放軍炮彈威力這麼大，美軍派軍機硬闖是要當活靶機嗎？」而事實上這已經是7月初以來美軍連續第13次以電子偵察機抵近大陸進行偵察，外界認為解放軍的實彈演習正是對美軍的抵近偵察行動發出警告，但顯然美軍並未理會。

這次實彈打靶海上射擊訓練中，每一架次戰機要使用多種不同類型的武器，主要考驗飛行員對建立靶場航線、快速切換武器與前後艙協同的能力，同時演練地面後勤準備。（圖／央視截圖）

未來解放軍的演習將持續至8月2日，位置仍在預定的廣東雷州半島以西，第二階段實彈射擊的範圍較第一階段大幅增加。

大陸外交部亦公開譴責稱，「美方炫耀武力，完全是別有用心，其行徑一再挑撥離間地區國家間關係，推動南海軍事化，破壞南海地區和平與穩定。」大陸軍事專家表示，要提高警惕美方行動，隨時亮劍。分析指出，這是美國政府為挽回因疫情而重挫的民調所進行的競選手段，為轉移國內矛盾與民眾注意力，在熱點地區挑起事端是其一慣技倆

(中時新聞網)