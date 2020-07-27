中信兄弟將於8月7日（周五）至9日（周日）3天，在臺中洲際棒球場835號大包廂辦經典K歌主題日「龍角散喉糖CHILL K歌」，邀請到8組當紅歌手，包含「卜學亮」、「瘦子E.SO」及「小鬼」黃鴻升。中信兄弟「我不是歌手」也將於9日壓軸登場。

8月7日「轟隆隆隆」發動引擎來到洲際球場，「神曲」連發耳熟能詳，和「阿亮」卜學亮一起嗨翻Friday Night！隔天8日周末嘻哈天菜齊聚洲際835號大包廂，「瘦子E.SO」將開唱，還有更多大咖來賓將陸續公佈。

9日周末尾聲Chill情歌，唱出地球上最浪漫的一首歌。「綜藝玩很大」黃隊最強小隊長－「小鬼」黃鴻升蒞臨黃黃的洲際球場！黃鴻升除了節目主持廣受觀眾喜愛，演出多部電視劇及電影作品也都大獲好評。

身為潮流品牌主理人，也曾出版數本全創作圖文集、舉行藝術創作個展，歌曲創作更屢屢攻佔各大K歌排行榜！多方位的全能才子「小鬼」將於9日賽前帶來經典招牌情歌，也將為中信兄弟開出好球。

(中時 )