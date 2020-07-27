東京奧運進入一年倒數，中華奧林匹克委員會與一卡通票證公司特別於27日聯合推出「2020東京奧運中華代表團團服」造型卡，運用中華奧運代表團的隊服，設計成Q版造型一卡通，為本屆2020東京奧運中華奧會官方團服紀念款，具紀念性值得收藏，誠摯邀請全民共同參與集氣，一起成為中華隊，為選手加油。

「2020東京奧運中華代表團團服」造型卡，為中華奧會與一卡通的首次合作，以「一起成為中華隊」為概念，運用VICTOR勝利體育設計的2020中華奧運代表團團服為基底，加上中華隊象徵的梅花徽，色系挑選不同以往的沉穩藏青，期望為這動盪的一年注入安定人心的力量，造型依實際團服比例裁型成迷你版，結合一卡通功能設計成鑰匙圈樣式，便利民眾隨身攜帶搭乘消費支付使用，是實用又極具收藏價值的官方紀念商品。

「2020東京奧運中華代表團團服」是國家榮譽與運動員精神的展現，雖然今年東奧因疫情延期，但中華國家隊及選手們為奧運拚搏的熱情依舊，透過收藏「2020東京奧運中華代表團團服」造型一卡通，將中華隊精神融入民眾生活中，希望號召全民一同成為中華隊，成為菁英運動員最堅定的應援。

「2020東京奧運中華代表團團服」造型一卡通，將於7月29日上午11點起，於7-ELEVEN ibon機台預購，每張售價190元，支持中華隊的粉絲朋友們別錯過這難得的收藏機會，更多相關消息，詳見一卡通官方網站。

(工商 )