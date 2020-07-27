新北市新莊區新北大道一棟私有大樓，20多年施工途中因糾紛停工成為爛尾樓，半開放的地下室每逢下雨就淹水，長年來形成恐怖「池塘鬼屋」，散發惡臭且孳生蚊蟲，居民苦不堪言，新北市環保局、工務局等單位日前到場會勘，要求建商限期抽除積水並改善環境，並依違反《建築法》裁罰起、監、承造人各9000元，共罰2萬7000元。

據了解，該私有建物座落新北大道7段，1999年取得建築執照，計畫興建地上5層、地下1樓建築物，不料蓋到5樓時，因建商與地主糾紛，工程中途喊卡，訴訟20多年尚未定案，如今建照早已失效，荒廢的半開放地下室因長期淹水，從地下2樓淹到地上1樓，形成又髒又臭的「池塘鬼屋」，讓當地居民怨聲載道。

新北市工務局、環保局及新莊區公所日前聯合稽查，要求地主及承造人到場說明，稽查後提出4大要求和懲處；第1，限期建商3日內抽除積水，並封住開口，避免下雨再次積水；第2，限期建商1個月內封閉建物出口，避免民眾誤闖，維護周遭治安。

第3，針對頂樓及周邊放置的廢棄物，環保局依違反《廢棄物清理法》第27條規定，現場開立舉發通知書，限期在3日內改善完成，否則最高可處6000元罰鍰；至於建築物可供使用部分，因起造人未依照規定辦理變更設計申請使用，工務局當場依違反《建築法》第55條，並依同法第87條規定，處起、監、承造人各9000元整，共罰2萬7000元。

(中時 )