雨彈又來了！氣象局晚間發布8縣市豪大雨特報 20:522020/07/27 中時新聞網 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局晚間發布台東豪雨特報。（摘自中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局晚間指出，由於對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（２７）日臺東縣有局部大雨或豪雨，另外，嘉義以南至屏東、花蓮地區及南投山區則發布大雨特報，有局部大雨發生的機率。 (中時新聞網) #晚間 #發布 #局部大雨 #雨彈 #來了 #豪雨 #氣象局 也許您會感興趣 推薦閱讀 雷陣雨狂襲12縣市 氣象局：雨可能下到入夜 17:152020/07/23 生活 南海門戶軍演 陸媒高調宣傳 04:102020/07/25 政治要聞 不斷更新》北北基升級豪雨！全台16縣市豪大雨特報 13:222020/07/25 生活 雙北升級豪雨特報！暴雨、雷擊狂炸像颱風 12:352020/07/26 生活 雙北豪雨狂炸！永和國光路水淹及小腿 16:222020/07/26 生活 陸發布慈善藍皮書：去年社會捐贈總量約1330億元人幣 22:592020/07/26 兩岸 生活熱門新聞 財神爺託夢威力彩號碼 他公開這組合後...網看完笑了 - 生活 玉米筍不是筍類！營養師揭驚人真相 網友嚇：我的天啊 - 生活 威力彩買前必看！台彩曝開出244次「最夯獎號」 中獎機率高 - 生活 威力彩800元包牌中獎機率曝！獨得頭獎秘訣在這 - 生活 史上最狂包牌你誰敢嗎？醫破解：不是獨得頭獎會賠死 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。