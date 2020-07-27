美國商務部周一公布6月耐久財訂單月增7.3％至2,069億美元。雖然月增幅只有5月份月增15.1％的一半，但仍高於市場預估的月增7％。

其中6月運輸設備月增20％，扣除運輸設備後月增3.3％。

被視為能反映企業投資情況的扣除飛機後非國防資本財訂單月增3.3％，高於5月的月增1.6％。

(工商 )