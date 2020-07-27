美國6月耐久財訂單月增7.3％ 優預期 21:002020/07/27 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部周一公布6月耐久財訂單月增7.3％至2,069億美元。雖然月增幅只有5月份月增15.1％的一半，但仍高於市場預估的月增7％。 其中6月運輸設備月增20％，扣除運輸設備後月增3.3％。 被視為能反映企業投資情況的扣除飛機後非國防資本財訂單月增3.3％，高於5月的月增1.6％。 (工商 ) #月增 #耐久財訂單月增 #運輸 #設備 #扣除 也許您會感興趣 財經熱門新聞 台股驚現3大烏雲…散戶手中有這2種股票變災難 - 財經 威力彩31億得主出爐 兩人均分 1人15.6億 - 財經 散戶「崩潰」…明天台積電4字頭能追？專家1句神解 - 財經 台股只剩下台積電？散戶押這幾檔含金量驚人 - 財經 政院承諾調降貨物稅成空話？ 執行長打臉財政部 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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