隱形眼鏡大廠晶碩（6491）拓展代工新客戶告捷，加上自有品牌活動推波加持，6月營收占比一舉超過代工，第2季營收季增15.79％、年成長12.8％，單季獲利季增153％，EPS達2元水準。
影響所及，上半年營收15.57億元，年增3.77％，成長率居隱形眼鏡三雄之冠，稅前盈餘2.75億元，稅後盈餘2.31億元，EPS3.3元。
分析師認為，下半年在各國經濟復甦回溫下，消費美妝產品動能回溫、加上代工客戶新品推出、高透氧矽水膠新品挹注等因素帶動下，營運不看淡。隨疫情減緩及傳統雙11電商旺季到來，在代工、品牌同步推升下，推估今年營收挑戰雙位數成長。
晶碩第2季隨著疫情減緩，品牌銷售回溫，加上大客戶銷售逐步回穩，新單如日本客戶也開始出貨，營運加速衝刺逆勢推進，繳出季增、年增雙位數好成績。
展望下半年晶碩指出，中國疫情趨緩，需求陸續回溫，也看好既有代工客戶訂單好轉，新代工客戶的動能及自有品牌銷售的成長。
由於下半年邁入傳統旺季時點，第四季更有傳統電商雙11、雙12等促銷活動，全年力拚逐季成長，但仍需觀察全球疫情變化。目前產能利用率達約85～90％，正積極調整產線、提升產量。
此外，晶碩持續研發矽水凝膠（SiHy）隱形眼鏡產品，正在申請歐盟、美國等地醫療認證，最快下半年取得認證，預估明年開始貢獻業績。
(工商 )
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