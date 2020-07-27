高雄前副市長葉匡時自從卸下職務後，就很少出現在媒體面前，不過，他在卸任後也在臉書更新個人簡介，自嘲「開始在無業遊民的新工作」，而他也會在臉書分享生活動態，並和網友留言互動，常常成為網友關注的焦點。他昨(26日)則是在臉書曬出新身分，也就是擔任「陽明山未來學社理事長」。不少網友見狀後也紛紛留言祝福。

葉匡時在臉書寫下，「陽明山未來學社舉行年會及研討會，選出第三屆理監事並由我任理事長。下午的研討會我們請了院士朱雲漢、董事長王祿誾、新加坡大學教授鄭永年，及中國大陸經濟改革四君子之一的教授朱嘉明，來討論新冠後全球新格局」。

葉匡時說，朱嘉明及鄭永分別從北京及新加坡通過視訊參與會議，體現了新冠疫情下遠距離溝通的模式。然而，其實葉匡時是前任理事長，這次再度擔任理事長的身分曝光後，不少網友也紛紛留言寫下祝福，「恭喜再次出任理事長」、「恭喜副座榮任理事長！」、「我還是喜歡您是我們的副市長！」。更有不少網友關心「你眼睛有好一點嗎？」

其實葉匡時本月中曾在臉書貼出右眼貼著紗布的照片，提到自己做了白內障手術，經過休養後，他也在臉書曬出和前立委楊玉欣合體的照片，只見他右眼紗布已經拆掉。

(中時新聞網)