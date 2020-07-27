2020東京奧運因為全球新冠肺炎疫情延後到明年舉辦，已經取得參賽資格的選手們得多等一年才能在這個大舞台大顯身手，體育署和國訓中心為了讓選手在原定的東奧期間有比賽，特地舉辦模擬東京奧運對抗賽，已經快一年沒站上競技舞台的體操好手唐嘉鴻，坦言技癢了。

國際體育賽事受到新冠肺炎大流行影響賽程，唐嘉鴻透露從去年10月底桃園全國運動會後，已經有大約9個月沒有比賽，除了維持訓練，也讓右手腕長期的傷勢在去年全運會動刀治療後多點時間修復，目前狀況還不錯。

唐嘉鴻補充，右手腕傷勢處理好之後，讓他訓練上有更多突破，鞍馬、跳馬及單槓是休賽期間有所成長的項目，「我把這次模擬賽視為一個測驗，畢竟蠻長一段時間沒比賽，加上增進一些技巧，很想展現成果給大家看，全身都有點癢。」

唐嘉鴻去年在拿坡里世大運勇奪單槓金牌，也在世界錦標賽幫助台灣取得東奧滿額參賽門票，是東奧中華隊奪牌希望之一，今天出席模擬東京奧運對抗賽膚色看來黑了不少，他笑著說：「比賽都取消了，只能努力訓練，喜歡曬太陽的我也做了一些戶外的訓練，暑假又陽光炙烈，才會曬黑。」

(中時 )