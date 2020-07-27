（圖／黃惠聆）

史上最高金額的威力彩超吸金，投注金額也大增，共銷售近20億元（19.99億元），27日威力彩頭獎號碼已開出。

威力彩27日晚上開獎，第一區中獎號碼為05、08、19、21、27、37，第二區中獎號碼為號02。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

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