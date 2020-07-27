兩名新加坡男子近3年前涉嫌趁一名15歲外籍女學生喝醉，沒將對方安全送回家，反而趁機予以輪姦，其中一名男子27日被判刑8年10個月又27天，外加鞭刑9下，另一名男子的案子還在審理中。

據聯合早報網站報導，此案發生在2017年10月17日清晨4時05分至4時45分之間，地點在新加坡巴西立某組屋樓下。受害人是一名15歲外籍學生，兩名被告當時分別為19歲和18歲。為保護受害人，法庭諭令媒體不准報導任何可洩露受害人身份的資料。

案發前兩、三個月，受害人結識兩名被告，連同其他朋友經常一起出遊。案發當晚，四男一女聚集在巴西立一帶的組屋樓下，喝啤酒聊天。

隨後大夥兒準備前往其中一被告住家，受害人那時已喝醉，當來到某組屋樓下，她整個人癱瘓在地。兩被告嘗試叫醒受害人，但後者沒有反應，其他朋友也已走遠。

兩人趁機非禮受害人胸部，並且輪流用手指性侵對方。接著，被告之一扶住受害人頭部，讓被告之二性侵受害人。完事後，被告之一也企圖性侵受害人，但無法「性起」，於是強行讓受害人為他口交。

法官27日下判時，指兩名被告趁機性侵喝醉與無力反抗的受害人，還相互協助彼此犯案，對受害人造成極大的心理創傷。其中一名被告被判刑8年10個月又27天，外加鞭刑9下。另一被告案件尚在審理中。

(中時 )