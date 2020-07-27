新冠肺炎疫苗研發競賽，正在全球火熱進行。我們都知道疫苗的作用，是控制傳染病帶來的人命損失與經濟衝擊，最直接有效的解方。關於疫苗，我們該知道什麼？不該期待什麼？

Q1、抗體是什麼？

A：抗體是一種記憶型的淋巴細胞。

病毒和細菌入侵後，就開始攻擊人體和進行複製，同時也啟動我們的免疫系統製造抗體。疫苗接種的原理，是讓人體免疫系統的淋巴細胞，在接觸死亡或減弱的病原菌之後，形成記憶型淋巴細胞，也就是抗體。日後病原菌入侵後，就能迅速反擊，保護人體免受侵害。

Q2、疫苗是怎麼做成的？

A：疫苗大致分成兩種，一種是死的病毒，一種是毒性降低的、活的病毒。

小兒麻痺、A型肝炎和狂犬疫苗，採用的是死亡病毒；MMR三合一疫苗（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）、水痘疫苗、輪狀病毒疫苗，使用的是減毒病毒製成。

Q3、疫苗能做到什麼？

A：讓身體跳過感染生病的過程，就能獲得抗體，免去人命的無謂犧牲。

無論是用死掉的病毒或是減毒病毒做成的疫苗，都能啟動人體製造抗體，達到免疫效果。

疫苗技術發展至今，挽回的人命數以千萬計。根據世界衛生組織（WHO）統計，從2000年到2014年為止，麻疹傳染病的死亡人數已減少79％，相當於1,710萬人。在美國，從1994年到2015年的20年間，疫苗接種讓多達2億人免於小兒麻痺、麻疹、腮腺炎、水痘、A型肝炎，以及狂犬病等疾病之苦。

台灣提供7歲以前的幼童定期健檢，讓疫苗接種政策更能落實。在過去5年，台灣嬰幼兒的疫苗接種率都超過九成。常規的疫苗接種包括：B型肝炎疫苗、五合一疫苗(白喉、破傷風、百日咳、b型嗜血桿菌及小兒麻痺)、MMR三合一疫苗、水痘疫苗、日本腦炎疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、卡介苗，以及流感疫苗。

Q4、疫苗研發要多久？

A：疫苗常規研發有時需要10年以上。

一支疫苗從研發、試驗到可安全、有效使用，必須經過5個階段：

1. 研發階段：需2～5年

投入研發的候選疫苗動輒超過100種。

2. 臨床前期：需2年

候選疫苗經篩選後，剩下約20種。主要用在動物試驗。這個階段，求的是疫苗的有效性。

3. 臨床試驗期：分成3期

‧第一期：需1～2年。篩選出約10種的候選疫苗。測試疫苗用在人體的安全性。

‧第二期：需2～3年。篩選出約5種的候選疫苗。測試疫苗能否啟動人體的免疫反應。

‧三期：需2～4年。選出1種疫苗。測試該種疫苗能否發揮有效保護力。

4. 申請查驗登記：需1～2年

5. 新藥安全監視階段：上市後，在大規模病人使用下監視是否有不良反應。

Q5、既然經過這麼長期嚴謹的研發，疫苗是不是就100%安全有效？

A：不。疫苗偶爾會引發不適的反應，甚至有疑似疫苗傷害致死的案例發生。

接種疫苗後的1～2天，有人毫無感覺，但有人會出現程度不一的不適反應，包括：注射部位紅腫痠痛、輕微發燒或頭痛等。

這些反應被視為是好的徵兆，表示疫苗病毒正在體內建立免疫作用，為日後可能入侵的特定疾病做防禦準備。疫苗裡用來強化免疫反應的免疫佐劑，有時也會誘發這些不舒服的情形。接種疫苗時若出現這些感覺，先別驚慌，可詳讀醫療院所提供的衛教單，進行後續的處置。

疫苗沒有100%安全，在台灣和全球，都曾經發生過不同疫苗疑似傷害致命的案例。

疫苗雖然保護人體免於疾病入侵，但有關副作用的爭議也從未停止。（圖片來源：pixabay）

日本在2011年傳出4名幼童在接種流感疫苗後身亡，雖然無法證明是疫苗引起，但當時日本政府就下令暫停施打2款疫苗。2013年，日本也暫停已經施打5年的子宮頸癌疫苗，原因是有上千名接種的中學女生接連發生癲癇、疼痛與四肢無力的嚴重副作用。美國、英國兩地也通報類似的不良反應案例。

2009年，台灣一名高職生在接種H1N1新型流感疫苗後，陸續出現蕁麻疹和腦脊髓炎等症狀，2年後引發敗血症去世。這起案例經由台北高等行政法院認定，由於「無法排除」該名學生的死因和接種疫苗的關聯性，判決衛福部需賠償家屬。

2018年1月台灣也曾傳出1百多例因施打流感疫苗而產生不良反應的案例，其中2例死亡案例，生前曾是慢性病患，因此無法歸因是否為疫苗所引起。

至於有效性，也沒有疫苗能夠保證100%有效，比方流感疫苗的效力，一般只有五成，原因是每年的病毒株都會產生變異，去年打過的疫苗種類，不見得適用於今年。目前全球每年罹患流感的人數超過3千萬人，其中超過6.5萬人病故。流感疫苗的防護效力雖然只有一半，但總比沒有的好。

Q6、既然不是100%安全，為什麼還要打疫苗？

A：疫苗保護自己，也保護別人

疫苗要發揮保護的作用，接種比例多寡很關鍵。具有高度傳染性的疾病，例如麻疹和小兒麻痺，族群的接種率分別要超過九成和八成以上，才能達到群體免疫的成效。這並不表示未接種者就能免於罹病，但至少無需擔憂爆發大規模的疫情。

Q7、第一支疫苗是什麼時候被發明出來的？

A：疫苗不是新產物，已經有千年歷史。

疫苗接種的做法，最早可追溯至1千年前的中國宋朝。根據記載，當時流行的天花，致死率最高達到6成，嬰幼兒甚至一得就奪命。當時的醫生將天花病患的痘膿體液，種入健康的人體內，避免被傳染，讓致死率一下子降到3％以下。

18世紀英國醫師金納（Edward Jenner），從罹患痘瘡的牛身上取得牛痘，種入人體，大幅減少天花的傳染率，成為疫苗概念的先行者。而牛痘也被稱為Vaccine，成為疫苗的同義詞。至今已有3種傳染病因為疫苗接種而絕跡，分別是天花、小兒麻痺2型和3型。

《人類與病毒之戰》病毒學專家徐明達說，種痘做法開啟新的醫療里程碑，預估當時每年有300萬兒童免於天花的死亡威脅，歐洲人口也因此獲得顯著成長，有利於後來的工業革命發展。這套解方也橫越大西洋傳到美國，在獨立戰爭時期及時控制住軍隊的天花疫情，為美國贏得獨立而助攻。

Q8、難道不能研發出一種可以對付所有病毒的疫苗嗎？

A：目前所知，不可能。

病毒種類難以估計，引起的病徵也千奇百怪，疫苗的作用也是如此。以麻疹疫苗為例，一劑的效用就高達九成以上；結合麻疹、腮腺炎、風疹及水痘的MMRV混合疫苗，效力相對較弱，通常要施打到兩劑，才能發揮足夠的保護力。

Q9、是不是所有的傳染病，都能期待疫苗出現？

A：不是。疫苗研發很燒錢，商業利益左右要不要研發，以及疫苗完成度。

一支疫苗從無到提供群體安全施打，通常得花上好幾年，期間經歷無數的試驗與檢測，平均花費超過150億台幣。

許多疫苗因為研發經費短缺，被迫中止，尤其是缺乏商業利益的疫苗。美國德州兒童醫院的疫苗研究中心研發的寄生蟲疫苗，就是一例。寄生蟲疾病通常發生在貧窮線下的人口，缺乏市場誘因，也導致在投入研究20年之後，因為臨床試驗的經費不足而喊停。

資料來源： Prevention、CDC、WHO、World Economic Forum

(中時新聞網)