繼6月下令禁止59個大陸應用程式（APP）之後，消息人士27日爆料，印度政府將針對另外275款APP進行審查，如果確定存在任何損害印度國家安全及侵犯用戶隱私的行為，將實施更廣泛的封禁措施。

印度《經濟時報》（Economic Times）27日報導，政府已起草1份有275個大陸APP的清單，隨後將逐一審查這些APP是否違反國家安全和用戶隱私。這顯示印度政府再度加強對陸審查，未來可能會有更多大陸網路公司在印度遭禁。

知情人士透露，這些審查中的大陸APP主要包括：騰訊旗下遊戲「絕地求生」（PubG），14個由小米研發、包括短片平台Zili、Capcut和FaceU等的APP，還有阿里巴巴網路購物APP全球速賣通（AliExpress）、音樂串流APP Resso、相機應用程式ULike，以及大陸其他網路科技專業人士研發的APP，如新浪公司，網易遊戲等。

知情人士稱，政府可能下令全部或部分禁止這份名單中的APP。

(中時 )