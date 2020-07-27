葉元之今諷刺表示，「侯市長羨慕也沒用啦，只要等到蘇貞昌女兒蘇巧慧出來參選新北市長，新北市可以獲得的經費一定是全國之冠。」（翻攝臉書／許哲瑗新北傳真）

行政院長蘇貞昌日前宣布已核定高雄市的4000億元建設、投資案，盼市民大力支持高雄市長參選人陳其邁，讓新北市長侯友宜喊「羨慕」；對此國民黨新北市議員葉元之今諷刺表示，「侯市長羨慕也沒用啦，只要等到蘇貞昌女兒蘇巧慧出來參選新北市長，新北市可以獲得的經費一定是全國之冠。」

葉元之說，蘇貞昌的公私不分，已經到了毫不保留的地步，之前用冷氣政策幫自己女兒造勢，現在則是用人民納稅錢4000億元，替陳其邁拉抬選情；葉元之也喊話陳菊，「即將擔任監察院長的陳菊，為了顯示公正，還不趕快調查失格的蘇貞昌！」

葉元之表示，蘇貞昌站台時還不忘吹噓，造勢活動所在地的高雄展覽館，是14年前他當行政院長時，「送」給高雄市31億元興建的。

葉元之質疑，「請問這31億是蘇貞昌自己掏腰包送給高雄的嗎？如果是人民的納稅錢，怎麼好意思把自己講的那麼偉大？蘇貞昌臉皮之厚真的天下無敵，堪稱有史以來最沒格調的行政院長！」

(中時 )