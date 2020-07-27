日本防衛省為確保財源，26日在東京防衛省講堂首度舉辦防衛用品拍賣會，陸、海、空自衛隊將除了武器之外的21件已不用的裝備品公開拍賣，共拍出581萬8千日圓（約台幣164萬5千900元）。

《朝日新聞》報導，受新冠肺炎疫情影響，防衛省呼籲東京都以外的居民自制，勿參加拍賣會，報名後抽籤抽中的共有450人，只有176人到場。起標價格為5千至3萬日圓不等，得標價的總額是起標價格的33倍左右，但與防衛大臣河野太郎設立的目標，要賣到能買1架美國最新型戰鬥機F35的金額（約100億日圓）還相去甚遠，未來還會持續辦下去。

這次拍賣的物品有，陸上自衛隊員的水壺、便當盒、部隊章、戰鬥靴；海上自衛隊「山雪」護衛艦的餐盤、水晶時鐘、操縱舵；航空自衛隊C1運輸機的顯示燈、喇叭、踏板、操縱桿等。拍到最高價的是飛行員的頭盔等相關用品組合，共拍出66萬日圓（約台幣18萬6千700元）。

(中時新聞網)