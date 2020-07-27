越南政府週一表示，在周末發現3名蜆港市的居民檢出新冠病毒陽性反應後，當局正從峴港旅遊熱點撤離8萬人，其中大部分是國內遊客。

路透社報導，上周六，峴港確認了4月份以來再次出現的首波社區感染，到了周日，又發生3起病毒陽性反應，使得越南再次提高防疫戒備。受到疫情影響，越南股市指數周一大跌5.3％。

越南政府聲明中說，撤離需要至少4天，國內航空公司每天從峴港飛往其他11座城市，約有100個航班。

在大流行期間，越南採取了嚴格的檢疫措施，並實施了廣泛的群體檢測計劃，從而使感染總數壓縮在420起，而且沒有死亡病例。

目前越南並沒有開放國外旅遊，但是近月以來，國內遊客激增，一方面是大家想出來走動，再來是要在目前旅遊成本低的時機，前往當地度假勝地玩一玩。結果人群一多，疫情也跟著增加。越南衛生部說，從現在起，去過峴港返家的遊人，必須居家隔離14天。

新的病例案件，加強了邊境管理，順便打擊偷渡集團。峴港警方已逮捕了一名42歲的中國大陸男子，該男子承認自己是人蛇集團成員，仲介從中國大陸非法進入越南的非法入境。

當局尚未將峴港的新案件，與非法入境移民聯繫起來。

(中時新聞網)