堀江町幫幫派成員在店家門口站崗騷擾上門顧客，讓店家苦不堪言向警方尋求協助。（民眾提供／李文正台北傳真）

自稱萬華「堀江町幫」的葉姓男子，針對地方上養生館、按摩店強索保護費，若是店家不從，就派小弟到店內鬧事，讓鄉里不勝其擾，加上最近疫情生意下滑，店家苦不堪言，今年年初警方陸續逮捕葉姓男子以及幫眾共8人，並以組織犯罪、恐嚇等罪移送法辦。

據了解，堀江町幫在萬華經營賭場，因成員多數染毒入監服刑，有些大哥則身染重病，地盤陸續遭其他勢力併吞。42歲的葉姓男子，因地方上有許多新開的養生館、按摩店，竟萌生插乾股、收保護費想法，並派小弟騷擾店家。

去年6月開始，葉指幫派成員在營業時間，在門口站崗，阻擋店家開門營業，甚至以道具槍恐嚇業者，店家迫於無奈只好按月繳交1萬元保護費，去年年底，許多店家生意一落千丈，反遭黑幫小弟恐嚇。

警方經過長期蒐證，陸續在今年3月收網，逮捕葉姓主嫌以及幫眾，粗估半年約有20萬的不法獲利，日前將葉等8人逮捕歸案，依法送辦。

(中時 )