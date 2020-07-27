桃園市中壢區一間泳池25日下午5點發生一起游泳池糾紛。據爆料公社這名用水槍掃射別人的男童媽媽表示，自己的兒子遭到1名兩線三星的警官爸爸「抓脖子壓入泳池水中3秒」，但這名警官爸爸說明，是自己2個小孩先被對方男童用水槍噴射，對此這名警官爸爸以千字文來還原真相還表示：「這指控太沉重了」，希望各位網友不要只看見眼前的假像，忽略事情的真相。

此名警官爸爸表示，當時他的2名小孩(男生6歲、女生3歲)，在乖巧的在兒童游池裡休息，突然1名高大的男童，童言童語的跑來旁邊說：「我們說話很吵」，警官爸爸當下則是回應他說，不好意思我們並不吵，然而這名男童仍不堪寂寞堅持警官爸爸3人很吵，男童竟然拿起手中「長棍型」水槍直接噴射警官爸爸的2個小孩，當下警官爸爸已經看出自家小孩感到不舒服，然而男童仍持續白目的噴射高達4次，甚至還拿起一旁的浮板要丟向警官爸爸3人，警官爸爸見狀不對，立即告知男童：我們不想跟你玩了！當下男童離開，但卻又折返回來，並再次拿起浮板丟向警官爸爸，導致他的左眼擦傷。

警官爸爸嚴肅起來告知，我們不想與你玩了，請你離開。然而，經10秒後男童竟然拿起水槍朝警官爸爸射擊，警官爸爸閃避水槍往左轉，卻看到自己3歲女兒被男童射擊，導致女兒的左眼受傷，警官爸爸按奈不住，立即大喊不要太過分，還不斷問他，你的父母究竟在哪裡？問了至少數十次，現場卻沒有任何人回答，令人感到疑惑的是，此時游泳池的救生員是沒看到管理的場地出現異狀嗎？

警官爸爸的大喊卻得到適得起反，讓游池內泳客誤以為是他在欺負霸凌他人的男童，警官爸爸見狀不對先將受傷的兒女安置一旁，接著就在泳池大廳裡才看到男童父母出現，不斷斥責警官爸爸為何要欺負他小孩，還揚言要控訴自己殺人未遂，然而這名父親自始至終都沒出現在游池內過，只有像爆料公社影片上那樣不明事理的亂罵人。

警官爸爸的同事協調和解，從談判的2000元增加到8000元，然而男童的爸爸都不接受，只說要對警官爸爸提出告訴，但警官爸爸透露，此名男童的爸爸早就已經看過監視器畫面，仍是認為自己的小孩是對的，因此警官爸爸也只能還以顏色，以對方誣陷、傷害及強制罪對他們一家提出告訴。

(中時新聞網)