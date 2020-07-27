據美媒《Politico》報導，一名行政官員確認長達一周未出現在公開場合的美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）已確診新冠肺炎，為川普政府內層級最高的官員確診。

報導指出，目前仍不清楚歐布萊恩是如何接觸新冠病毒以及近期與川普最近近距離接觸的程度。任何接近總統的人都必須定期接受檢測。

另外媒體指出，另一名知情人士表示，歐布萊恩是參加一場家族聚會後才傳出確診，目前已在家自主隔離，仍參與國家安全會議，透過電話工作。

(中時新聞網)