藍鳥隊日前宣布，本季60場主場賽事，將移到紐約州水牛城的藍鳥3A水牛城「野牛隊」的球場Sahlen Field進行。不過球團今（27）日又表示，前5場主場賽事已有著落，將借用華盛頓國民隊、費城費城人隊的球場，最快8月11日才會到水牛城落腳。

藍鳥球季開幕後先打客場比賽，7月27日、28日在華盛頓與國民隊2連戰，接下來順便在原地安排2場「主場」比賽，對手也是國民隊。接著會在29日至31日移師費城借用費城人球場當主場，與費城人隊3連戰，前5場主場賽事終於搞定。

接下來藍鳥又開始客場作戰，將與勇士隊、紅襪隊各打1次3連戰，8月11日開始才又是主場比賽，準備迎戰馬林魚隊2場、光芒隊3場，如果借不到其他球隊的球場，就只能到水牛城了。

大聯盟史上借用其他球隊的球場來安排主場賽事並非沒有前例，都是因為自家的球場尚未完工。藍鳥隊則因新冠肺炎疫情，加拿大政府禁止其使用多倫多市羅傑斯中心球場，不得不在美國境內四處流浪。加國認為美國是疫情最嚴重的國家之一，如果開放大聯盟球隊入境比賽會增加風險。

(中時 )