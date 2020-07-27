男星潘瑋柏出道以來緋聞不斷，然幾乎不曾認戀，直到今天突然在IG貼文，直接宣布與26歲大陸籍「最美空姐」Luna結為連理，喜訊讓人又驚又喜，事實上兩人早在去年被拍到約會，甚至有傳其實已秘戀5年之久，如何長時間保護戀情，靠的是「人肉宅配」大法。

潘瑋柏宣布婚訊，且解釋其實已經升格人夫一段時間，雖對外保持隱密，但家人、親友似乎知情，潘爸爸演講時就曾說溜嘴洩漏兒子婚事，朋友早前也直指他快結婚當爸，只是潘瑋柏當時予以否認，還自嘲沒人想嫁他。

如今認了結婚，秘藏老婆手法讓外界相當好奇，據《鏡週刊》報導，小倆口應從2015年開始就維持著地下戀，為了不讓戀情見光，潘帥發明「宅配戀愛法」，女方在上海東方航空當空服員，潘瑋柏則在上海的靜安區有一棟豪宅，兩人住處距離不到3公里，要約會時，就麻煩男方DJ好友李晨及韓帥作掩護兼司機，把Luna以宅配到府的方式送入豪宅內，兩人就能安心在屋裡約會，如今順利步入禮堂，好友們功不可沒。

(中時新聞網)