在家上班成趨勢？ Google宣布延至明年中 21:372020/07/27 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在全球許多地方，新冠疫情尚未降溫。先前不少企業宣布讓員工在家遠距上班，如今全球搜尋引擎巨擘Google更是進一步下令，明年7月以前，員工都可以在家上班，成為全美首例。 據《華爾街日報》報導，谷歌此舉將影響該公司近20萬名全職與約聘員工；同時也可能影響其他預定明年1月讓員工重返公司的科技巨擘。 (中時 ) #員工 #在家上班 #Google 也許您會感興趣 推薦閱讀 上研設計改造辦公室 提升成交率 04:102020/07/23 金融．稅務 薪資天平歪一邊 瘦了基層肥了高層 13:562020/07/23 雜誌 企業薪資天平歪一邊 瘦了基層肥了高層 18:152020/07/23 財經 台中捷運員工傳不倫！ 課長偷吃女員工 分手打架還鬧上警局 18:232020/07/23 社會 推特前員工透露 內部逾千人可更改帳戶設定 10:552020/07/24 財經 中科院傳員工宿舍內自栽大麻 桃市地院裁定收押 11:302020/07/24 社會 《科技》疫情帶動 PayEasy：企業投入數位化員工福利平台預算增2成 13:582020/07/24 財經 獨家》輾狗影片完整曝光！惡劣男肇事逃逸 遭基隆警逮捕送辦 17:012020/07/24 社會 日全職太太對丈夫在家上班感到焦燥 21:132020/07/24 國際 亞馬遜遠距工作 延長至明年 04:102020/07/27 全球財經 國際熱門新聞 蓋洛普民調：美中俄只能爭第二 它才是世上最受欽佩的國家 - 國際 川普邊境牆塌了？神的旨意？預告將倒台？ - 國際 老鼠屎？新加坡共諜在美認罪 星前外交高官火大痛罵蠢蛋 - 國際 白宮國安顧問確診新冠 ！目前最高層級染疫川普官員 - 國際 砍到見骨！爆料新書重傷皇室關係 梅根哈利回不去了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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