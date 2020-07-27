在全球許多地方，新冠疫情尚未降溫。先前不少企業宣布讓員工在家遠距上班，如今全球搜尋引擎巨擘Google更是進一步下令，明年7月以前，員工都可以在家上班，成為全美首例。

據《華爾街日報》報導，谷歌此舉將影響該公司近20萬名全職與約聘員工；同時也可能影響其他預定明年1月讓員工重返公司的科技巨擘。

(中時 )