威力彩連槓47期，台彩頭獎獎金上看31.7億元，今（27日）晚開出最新一期威力彩獎號「05、08、19、21、27、37」，第2區「02」，終結頭獎槓龜得主是你嗎？全民瘋對獎之餘，網上正熱議，若真的是你幸運1注中獎，成為億萬富翁，但是要「公開領獎」你願意嗎？先別決定太早，網友曝：恐招來恐怖下場

一名網友在PTT「womentalk」版上以「讓你中頭獎但要公開領獎，你要嗎？」發文，原PO表示，這次威力彩粗估至少30億，聽說中獎打專線還要等一個禮拜，「如果讓你中頭獎，但條件是要公開領獎，你有可能被綁架，殺掉，你要嗎？」

貼文一出，網友紛紛表示「要阿，之後整形」、「歐美的黑道比台灣的凶狠太多了，有怎樣嗎？」、「比起綁架，不認識的來借錢更煩」、「有錢你可以請保鏢阿，有30億都夠請一整隊的特種部隊24小時保護你了」、「領獎後立刻出國啊」、「我中頭獎就開記者會公布，有種讓我中」。

雖然網上一遍不怕被公開，但有位網友專業回文提出「公開領獎」後，將面臨4種恐怖下場。(圖/讀者提供)

雖然網上一遍不怕被公開，但有位網友專業回文提出「公開領獎」後，將面臨4種恐怖下場：

1. 該網友指出，黑道喜歡找發橫財的人，「你一點一滴累積財富，黑道不會對你怎麼樣，但是知道你錢來得容易，會認為分一點給大家不為過吧」。

2. 不只要面對黑道而已，中頭獎後那親朋好友全來找你了，「因為他們會覺得你的錢是橫財，為什麼不願意分給親戚呢？」

3. 再來，最大的挑戰就是「你完全不知道靠近你的人是真的朋友還是為了錢」，該網友指出，歐美也很多頭獎得主被人帶去賭博吸毒，花光了以後變成窮毒蟲。

4. 網友認為，就算是一般的有錢人，除了企業老闆，大部分都很低調，「你身邊那個騎摩托車老頭也許身價好幾億你也不知道啊。」但是當你公開的承認是頭獎得主，是全國都會認識、是看過都會討論的。所以不管最終錢會不會被搶走，「你的生活絕對會被影響」。

該網友總結，「每個人都說，『我中了頭獎一定回公開給大家知道』，但是真的中頭獎絕對是龜縮。」不過根據台彩兌獎規定，超過新臺幣 500 萬元之獎項，為保障中獎人的隱私，必須先透過高額兌獎專線預約兌獎。可播打專門「兌獎專線：0800-024-500」，服務時間為周一至周五09:00至17:00。

(中時新聞網)