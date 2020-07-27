大陸27日正式關閉美國駐成都領事館，被迫離境的美國駐成都總領事林傑偉（Jim Mullinax）拍攝影片感念自己在成都領事館推進美國與大陸西南地區關係的日子。影片中他表示，自己相當榮幸服務大陸西南地區民眾，並堅信透過兩國共同的努力，能夠戰勝任何挑戰；林傑偉在成都領事館共任職3年，在影片中更稱成都是他的「第二故鄉」。

美駐成都領事館關閉前的降旗儀式在27日上午10時舉行，林傑偉也以總領事的身份參與降旗儀式，從士兵中接過自旗杆上卸下的美國國旗。隨後，林傑偉下午於推特發文表示會想念大陸西南地區人民，正式告別成都領事館。

資料顯示，總領事林傑偉畢業于美國普及桑大學，在俄亥俄大學取得碩士學位，在哈佛大學甘迺迪政治學院獲得公共管理碩士學位。林傑偉會會講中文及印尼語，30年前曾赴四川師範大學交流學習藝術，他與台籍妻子結婚並育有兩子，其妻為知名美食作家莊祖宜。

(中時 )