威力彩頭獎獎金上修31.7億，開獎結果晚間揭曉，碰巧26日的規模6.1地震，讓5碼「地震牌」變成超夯數字，知名彩券行透露目前最熱門的包牌方式。據了解，最多人用800元包牌法，不過晚間開獎結果，地震牌似乎失靈！

威力彩頭獎金額27日再度上修，因民眾買氣衝衝衝，台彩下午臨時上修預估的銷售金額，從原先的18億元調高到21億元，也讓頭獎金額從31億上修到31.7億元，屆時若1注獨得，創下史上獎金新高紀錄，追平最長47期連槓。台彩在晚間開出第109000060期威力彩，第一區由小到大依序是05、08、19、21、27、37，第二區02。

由於台灣東部海域26日晚間發生芮氏規模6.1地震，意外帶動了「地震牌」買氣，彩迷紛紛搶下注，像是北市士林區飛來發彩券行就透露，因為地震，讓「01、02、06、20、26」成為目前最夯的數字，不過可以見到開獎結果可見地震數字並未出現

至於開獎前彩券業者指出，第二區的號碼中「06」最多人選，因為已連6期未開出這個數字，但第二區卻是開出了「02」；另外最多人用800元包牌法，把第二區01到08個號碼全包下，如果第一區6碼全中了，由於第二區包牌，就可爽抱回大獎。

台彩也統計從2008年威力彩推出以來的所有得獎號碼，第二區01號至08號都在156至177次之間，還算平均，不過第二區有的號碼開出244次，非常熱門。根據台彩官網公布的「冷熱門球號」，自2008年至最近一期中，第一區38個號碼中，開出次數最少的只有168次的09號，開出次數最多的則是244次的24號。

至於今年威力彩開出的彩號之中，第一區次數最多、有15次的是31號和35號；第二區開出次數最多的則是11次的01號和08號。威力彩推出以來已開出244次的24號，在今年也已開出第一區次高的12次，也可說是很熱的號碼；而有史以來最冷門、只開出168次的09號，今年到現在為止共開出6次，不過第一區今年開出次數最少的號碼，是只有5次的05號，不過晚間的開獎結果，點出乎外界的預料。

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(中時新聞網)