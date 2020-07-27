羽球世界球后戴資穎將參加8月1日到8日於國家運動訓練中心、桃園公西靶場進行的模擬東京奧運對抗賽，由於小戴在國內女單比較難尋旗鼓相當的對手，因此安排和男子選手林家翾、蔡傑皓對抗。

模擬東京奧運對抗賽賽程出爐，羽球項目在8月1日到3日進行，戴資穎預計8月2日上午10點、8月3日上午11點半先後出戰林家翾、蔡傑皓兩為男子選手，由於比賽不開放觀眾，球迷可以透過公視、愛爾達體育台或體育署YouTube頻道MOE Sports收看模擬賽轉播。

林家翾曾是一哥周天成的陪練員，之前在全國團體羽球賽為母隊合作金庫銀行出賽，分享了和同隊隊友戴資穎要在東奧模擬對抗賽交手的心情，林家翾透露覺得好玩也很開心，過去還沒跟小戴打過，只有亞青搭過混雙，然後小戴實力已經完全不同，他認為可以幫助國家隊菁英選手有不同的訓練挺不錯的，也能提升自己實力。

目前男單世界排名分居第2、第12的周天成和王子維，也會在東奧模擬對抗賽登場，兩人將在8月3日中午12點15分對壘，也會分別面對台北百齡高中小將蘇力揚、「台大高材生」陳孝承的挑戰。

(中時 )