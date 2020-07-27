雲林家扶27日在雲林縣麥寮鄉晁陽綠能園區舉辦國小夏令營，100餘名小朋友學習兒童權利公約、理財4大觀念，以及晁陽綠能環保與食農教育，讓家扶兒在活動中學習更多元。

雲林家扶主任廖志文在始業式中感謝雲林縣政府、公益彩券盈餘分配款的補助，以及英國保誠人壽、富偉科技集團、育達獅子會、育達慈善會贊助經費，讓因疫情而停頓的活動得以再次展開。

家扶基金會董事、富偉科技集團董事長蕭文龍肯定雲林家扶精心規畫此次夏令營，活動包含了兒童權利公約的介紹與分析，以及英國保誠人壽教導學童如何記帳、儲蓄、做計畫、量入為出。

推廣綠色經濟的晁陽綠能園區，以太陽能及安心農法種植蔬菜，學童們在園區用花生粉、魚鬆、過貓等在地食材，製作健康美味的「過貓手捲」，以及內餡有珊瑚菇、過貓的「菇貓水餃」，從品嘗美食中了解食農教育。

國小三年級的雨彤說，第1次參加夏令營非常開心，尤其是包水餃、作手捲很有成就感，自己動手作的東西特別好吃，也從中認識許多蔬菜，這都是在課堂上學不到的，明年一定要再報名參加。

(中時 )