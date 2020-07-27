隸屬於大陸中央廣播電視總台的中國環球電視網（CGTN，又稱中國國際電視台）近期遭到多次投訴，指稱其新聞節目製作「違背公正原則、並為電視認罪提供平台」，英國通訊管理局目前正在考慮是否取消中國環球電視網在英國境內的播放許可。而此一事件有可能導致中英關係因香港問題惡化後，進一步加重兩國緊張關係。

據《德國之聲》報導，英國通訊管理局（Ofcom）目前正在對中國環球電視網（CGTN）開展3項調查。7月初，通訊管理局就英國記者韓飛龍（Peter Humphrey）的投訴做出裁定，認為CGTN有悖公正和保護隱私原則。

報導說，英國記者兼私人偵探韓飛龍及其妻子曾於2013年受葛蘭素史克公司之託前往大陸展開調查一起賄賂案件，其後被控非法獲取公民資訊因而被大陸判刑，2015年韓飛龍減刑獲釋後被驅逐出境。在此期間，大陸官方的中央電視台英語頻道曾多次播出韓飛龍認罪的畫面。

第二項是人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders ）於今年稍早向英國通訊管理局提交申訴，要求禁播CGTN，因為它完全是一個受政客控制的媒體。該組織總幹事彼得．達林（Peter Dahlin）對媒體表示，最好的辦法就是撤銷他們的播出許可，讓他們意識到這樣做是不行的。

第三項針對CGTN的投訴則來自瑞典籍書商桂民海的女兒。安吉拉．桂指控該電視台播放了他父親認罪的畫面。目前桂民海仍被大陸拘押中。

此外，向通訊管理局投訴者當中還包括英國駐香港總領事館前雇員鄭文傑（Simon Cheng)。鄭文傑聲稱，去年8月在大陸被捕，被強迫承認嫖娼罪名，而CGTN則播放了他被迫認罪的畫面。

近半年來，中英雙邊關係日趨緊張。前不久英國政府做出禁用華為5G設備的決定，大陸外交部宣稱英國政府的決定將帶來嚴重後果。

據《衛報》週一報導，英國影子內閣文化大臣喬．斯蒂文斯（Jo Stevens）表示：「針對CGTN的調查結果令人震驚。通訊管理局已經表示，他們將採取行動，甚至有可能會禁止該頻道在英國播出。」

CGTN在英國多個媒體平台播出，為了擴展在歐洲的影響力，CGTN去年在倫敦開設了製作基地，並招募了包括BBC在內的一些西方記者。目前CGTN在美國的分支機搆已被要求註冊為「外國代理人」。

(中時新聞網)