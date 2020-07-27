民進黨籍立法委員蘇治芬日前在臉書批評雲林縣長張麗善，在記者會開場都要大家起立唱國歌，走鐘又封建的行為真是前所未聞、荒唐至極、沒有下限！

蘇治芬在今年2月才在臉書批評張麗善，在全縣196所國中、小學同步掛上「禮義廉恥」匾額，是「威權復辟」，是蔣介石以黨領政的思想教育工具，就像「保密防諜一樣」，都是威權教條箝制思想自由的成果，「獨裁遺緒」的教條。

不過當時張麗善表示，這代表縣府推動品德教育的決心，今年是雲林的品德元年，未來這4個字的核心價值是雲林推動教育的主軸及方向，期待雲林每個孩子都是有禮貌、守規矩、樂好學、好品德的優質孩子。

蘇治芬近日又批評張麗善，連記者會開場都要大家起立唱國歌，這一連串走鐘又封建的行為真是前所未聞、荒唐至極、沒有下限！還重批張麗善，是雲林縣有史以來思想最保守、行為最封建、頭腦最迂腐的縣長應該不為過吧！

有民眾在蘇治芬臉書留言，「美國的職業運動都好封建哦！」按美國職業運動賽事在中場休息時間，都會唱國歌以示愛國。

(中時新聞網)