備受期待的本土航空公司「星宇航空」，其動向極受消費者矚目，將於8月份調整澳門及檳城的部分航班，澳門航線提供每周4班載客服務，以JX205飛航台北-澳門、JX206澳門-台北，逢每周二、三、五、日飛航。檳城航線調整為每周3班載客服務，每周二、四、六飛航JX721台北-檳城、 JX722檳城-台北。

關於增班原因，業者表示，這兩條航線一直都有貨運的部分以機腹載貨在飛航，以及飛行員也有訓練飛行執行，且在符合雙邊邊境管制的前提下，還是有部份旅客仍有搭機的需求，因此開放載客，提供旅客更好的服務。

除逐步恢復飛航服務，星宇航空的電商平台「星宇小舖」亦不斷推出新商品，於日前提供實體門市銷售服務。業者表示，目前業績表現得還算不錯，銷售來客數大約每日80多人，大約有2成的民眾會使用消費券。

近日還將曾被網友搶購一空的秒殺商品「A321neo圓形悠遊卡」及「A321neo飛機造型悠遊卡」改版上架，推出2.0版本，於門市及星宇小舖同步現貨供應。

(中時 )