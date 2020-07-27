民進黨推動修憲廢除考監，為凝聚共識，總統府將與民進黨政策會、立院黨團共組修憲平台，由總統府副祕書長李俊俋負責召集，將從8月起陸續邀集專家學者舉行座談，研擬未來修憲方向。

蔡英文總統今年520的就職演說中提到將在立法院成立「修憲委員會」，讓攸關政府制度、人民權利的各項憲政體制改革議題，能夠被充分對話、形成共識。日前在民進黨全代會，更拋出18歲公民權，跟廢考監優先推動的修憲方向。

由於國民黨也已著手討論相關議題，預估修憲將成為立法院下會期藍綠攻防的主戰場。為凝聚執政團隊的內部共識， 黨政人士表示，府黨將成立修憲平台，從8月起將舉行多場座談會，先討論出修憲大致的議題和方向，再進行細部硏商和規劃後，逐步形成民進黨的版本。

至於修憲議題討論的內容，黨政人士表示，目前已有大致的題目出來，但不會預先設限，將在一定的範圍內，交由大家共同討論以凝聚共識。

(中時 )